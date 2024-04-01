Три человека погибли на шахте на Урале

При проведении взрывных работ на них обрушилась порода

Стало известно о третьем погибшем на бокситовом руднике на Урале. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на шахте Северопесчанская Свердловской области.

По предварительной версии, причиной обрушения стало проведение взрывных работ. При подрывах была нарушена техника безопасности, сообщают в экстренных службах.

Это уже второе ЧП на шахтах в Свердловской области за неделю. В прошлый понедельник горная порода обрушилась на шахте Кальнинская. Погибли два человека.

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