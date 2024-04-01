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Три человека погибли на шахте на Урале

21:17
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

При проведении взрывных работ на них обрушилась порода

Стало известно о третьем погибшем на бокситовом руднике на Урале. Об этом сообщает РИА Новости.

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ЧП произошло на шахте Северопесчанская Свердловской области.

По предварительной версии, причиной обрушения стало проведение взрывных работ. При подрывах была нарушена техника безопасности, сообщают в экстренных службах. 

Это уже второе ЧП на шахтах в Свердловской области за неделю. В прошлый понедельник горная порода обрушилась на шахте Кальнинская. Погибли два человека. 

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