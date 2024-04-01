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Жительницу Украины отправили в тюрьму за сообщения о местах раздачи повесток

19:28
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Женщина получила пять лет заключения

На Украине женщина получила пять лет лишения свободы за администрирование телеграм-канала, в котором сообщали о местах выдачи повесток в Волынской области. Об этом сообщает издание "Страна".

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Обвиняемой суд предоставил отсрочку исполнения приговора на два года. По информации издания, женщину обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Ранее стало известно об охраннике одного из домов в Киеве, который предупреждал жильцов о приходе военкомов. Мужчина также получил пять лет. Ему исполнение приговора отсрочили на три года.

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