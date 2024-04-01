Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

С каждым годом они становятся комфортнее

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в Telegram, что столичные районы Ховрино и Головинский на севере Москвы с каждым годом становятся комфортнее.

"Улучшаем транспортную инфраструктуру, развиваем социальные проекты. Возродили Северный речной вокзал - для местных жителей он стал настоящим подарком. За последние годы построили в этих районах пять новых образовательных объектов, включая школу с детским садом на Фестивальной улице, которая откроется 1 сентября. Провели реконструкцию двух взрослых поликлиник. Сейчас идут работы в детской поликлинике на Флотской улице и взрослой - на Пулковской. Планируем закончить их в этом году", - уточнил глава города.

Как добавил мэр, на Зеленоградской улице была построена детская поликлиника, в будущем появится взрослая на Онежской улице.

Ключевой задачей на ближайшие годы Собянин назвал строительство жилья по программе реновации. В новые квартиры должны переехать больше 32 тысяч человек.

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