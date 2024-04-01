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Восемь человек погибли в результате удара израильских ВВС по Дамаску

22:25
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Целью атаки было генеральное консульство Ирана

По меньшей мере восемь человек погибли в результате авиаудара израильских ВВС по столице Сирии Дамаску. Целью атаки было генеральное консульство Ирана. Здание полностью разрушено.

Серьезно повреждена и резиденция иранского посла, расположенная рядом. Есть пострадавшие, однако их точное число пока не известно.

На месте происшествия работают спасатели. Под завалами еще могут оставаться люди. Сообщается, что среди жертв налета - два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции и несколько дипломатов.

Посол Ирана в Сирии и его семья в результате удара не пострадали.

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