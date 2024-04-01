Мишустин поблагодарил депутатов, помогающих бизнесу в новых регионах

В правительстве идет подготовка к отчету в Госдуме

В правительстве идет подготовка к отчету в Госдуме. В рамках консультаций премьер-министр в понедельник провел встречу с представителями партии "Новые люди".

Речь шла об инициативах партии в сфере поддержки российского бизнеса. В первую очередь Михаил Мишустин поблагодарил депутатов, которые оказывают помощь малому и среднему предпринимательству в новых регионах.

"Новые люди" вместе с представителями других думских фракций приняли участие в корректировке законодательства в этой сфере. Не осталась без внимания и помощь парламентариев в работе над главным финансовым документом страны, а также проекты по подготовке высококвалифицированных специалистов.

"Вместе с другими депутатами были приняты меры по формированию системы обучения высококвалифицированных кадров. Дополнительно 9 миллиардов рублей предусмотрели для образовательно-производственных центров. Важное направление нашей совместной деятельности - программа "Я в деле". Она дает возможность молодежи бесплатно пройти обучение, чтобы понимать, как заняться бизнесом, как запустить свой стартап. И уже свыше 180 тысяч студентов, старшеклассников из 72 регионов страны получили необходимые знания", - отметил премьер.

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