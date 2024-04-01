В небе над Белгородом сбили 19 ракет

Снаряды были выпущены из РСЗО чешского производства

Вечером в Белгороде и области вновь была объявлена ракетная опасность, жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Об этом сообщил губернатор региона.

Во время дневного обстрела мирных кварталов со стороны Украины пострадали 9 жителей, один из них получил серьезные ранения. Одна из ракет ударила по детской площадке, теперь на ее месте - огромная воронка.

Осколками посечены восемь многоэтажек и три частных дома, школа и кинотеатр. Припаркованные рядом с ним автомобили получили повреждения, один из них выгорел дотла.

Как сообщили в российском Минобороны, вечером в небе над городом российские системы ПВО сбили еще 19 снарядов реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"