Виновником страшной аварии в Ярославской области оказался пьяный диспетчер

Он поднял шлагбаум и подал разрешающий сигнал водителю автобуса

В Ярославской области на регулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд врезался в автобус.

Все, кто находился в салоне машины, погибли. По уточненным данным, это водитель и шестеро пассажиров.

Рейсовый автобус, который следовал в Переславль-Залесский, выехал прямо перед приближающимся поездом и заглох на путях.

Как сообщил губернатор области Михаил Евраев, трагедия произошла по вине диспетчера переезда, который находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он поднял шлагбаум и подал разрешающий сигнал водителю автобуса. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Из-за происшествия были задержаны три пассажирских состава.

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