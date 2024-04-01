ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Виновником страшной аварии в Ярославской области оказался пьяный диспетчер

22:11
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Он поднял шлагбаум и подал разрешающий сигнал водителю автобуса

В Ярославской области на регулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд врезался в автобус.

Все, кто находился в салоне машины, погибли. По уточненным данным, это водитель и шестеро пассажиров.

Рейсовый автобус, который следовал в Переславль-Залесский, выехал прямо перед приближающимся поездом и заглох на путях.

Как сообщил губернатор области Михаил Евраев, трагедия произошла по вине диспетчера переезда, который находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он поднял шлагбаум и подал разрешающий сигнал водителю автобуса. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Из-за происшествия были задержаны три пассажирских состава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.