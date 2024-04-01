Главреда RT подозревают в "геноциде"

От Службы безопасности Украины, как иронично отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, сегодня пришла "идиотическая новость". Очередные обвинения предъявлены главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.

Ее подозревают - ни много ни мало - в "геноциде", "посягательстве на территориальную целостность страны", "пропаганде войны", а также "оправдании спецоперации", которую киевский режим называет "агрессией". А еще Симоньян якобы призывала к массовому убийству украинских детей.

Предыдущие обвинения касались финансирования деятельности по "насильственному захвату власти" или "изменению государственных границ".

Сама журналистка уже прокомментировала новую провокацию против себя. По ее мнению, киевский режим готовит почву для оправдания возможного покушения на нее.

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