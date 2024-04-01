Оппозиционный политик погиб в Турции во время обрушения балкона

Оппозиционеры слишком бурно праздновали победу на выборах

В Турции представители Народно-республиканской партии сообщили о гибели одного из своих руководителей. Речь идет о заместителе главы отделения партии в одном из районов провинции Денизли. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиционеры слишком бурно праздновали победу на местных выборах. В итоге под ними обрушился балкон. Всего там было 8 человек. И лишь один получил серьезные травмы. Его увезли в больницу. Но врачи не смогли его спасти.

В Турции подвели итоги муниципальных выборов, которые уже признаны сенсационными. Правящая "Партия справедливости и развития" Реджепа Эрдогана уступила оппозиции впервые за 20 лет.

Республиканская народная партия - хоть и с небольшим отрывом - одержала победу в столице страны и ещё в 34-х городах, в том числе крупных - Стамбуле, Измире и Анталье. Президент Турции уже признал результаты прошедшего голосования и заявил, что серьёзных эксцессов зафиксировано не было.

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