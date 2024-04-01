Зеленский решил реформировать правительство

Некоторые министерства получат другие функции

Владимир Зеленский будет реформировать Кабинет министров. Некоторые ведомства получат иные функции. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского марафона.

Чиновник подчеркнул, что программу реформирования надо будет актуализировать. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о том, что планируется сократить число министерств, но увеличить количество госслужащих. Должны были оставить порядка 15-16 ведомств.

Подоляк объяснил, что кадровые перестановки, которые были до этого - просто попытка перезагрузки. По его словам, Зеленский хочет иметь максимально эффективный аппарат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"