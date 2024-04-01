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Зеленский решил реформировать правительство

21:48
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Некоторые министерства получат другие функции

Владимир Зеленский будет реформировать Кабинет министров. Некоторые ведомства получат иные функции. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского марафона. 

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Чиновник подчеркнул, что программу реформирования надо будет актуализировать. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о том, что планируется сократить число министерств, но увеличить количество госслужащих. Должны были оставить порядка 15-16 ведомств. 

Подоляк объяснил, что кадровые перестановки, которые были до этого - просто попытка перезагрузки. По его словам, Зеленский хочет иметь максимально эффективный аппарат. 

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