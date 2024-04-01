В МЧС уточнили число погибших на шахте в Свердловской области

Погиб один человек, трое пострадали

МЧС уточнили количество погибших на шахте в Свердловской области. Из-под завалов достали тело одного человека. Четыре человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Двое в состоянии средней степени тяжести. Еще один от госпитализации отказался. Тело погибшего подняли на поверхность.

Сегодня стало известно, что на шахте "Северопесчанская" в результате ошибки при взрыве произошло обрушение горной породы.

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