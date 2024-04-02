Лузянин о выборах в Турции: Сидение на двух стульях может закончиться

Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин оценил положение Реджепа Тайипа Эрдогана
Насколько серьёзно итоги выборов в Турции скажутся на положении президента Реджепа Тайипа Эрдогана? Будет ли он вынужден больше внимания уделять внутренней политике и в меньшей степени внешней? Сохранит ли Эрдоган активную позицию как возможный посредник между Москвой и Киевом?
В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.
"У Эрдогана есть четыре года маневра. И в этом смысле политически его перспективы, конечно, уменьшаются. Многовекторность – сидение на двух стульях – может закончиться", - отметил он.
Полный комментарий эксперта смотрите в видеоВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"