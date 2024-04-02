ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лузянин о выборах в Турции: Сидение на двух стульях может закончиться

09:00
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин оценил положение Реджепа Тайипа Эрдогана

Насколько серьёзно итоги выборов в Турции скажутся на положении президента Реджепа Тайипа Эрдогана? Будет ли он вынужден больше внимания уделять внутренней политике и в меньшей степени внешней? Сохранит ли Эрдоган активную позицию как возможный посредник между Москвой и Киевом?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"У Эрдогана есть четыре года маневра. И в этом смысле политически его перспективы, конечно, уменьшаются. Многовекторность – сидение на двух стульях – может закончиться", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.