Лузянин о выборах в Турции: Сидение на двух стульях может закончиться

Профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин оценил положение Реджепа Тайипа Эрдогана

Насколько серьёзно итоги выборов в Турции скажутся на положении президента Реджепа Тайипа Эрдогана? Будет ли он вынужден больше внимания уделять внутренней политике и в меньшей степени внешней? Сохранит ли Эрдоган активную позицию как возможный посредник между Москвой и Киевом?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"У Эрдогана есть четыре года маневра. И в этом смысле политически его перспективы, конечно, уменьшаются. Многовекторность – сидение на двух стульях – может закончиться", - отметил он.

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