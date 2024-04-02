Армейская авиация России уничтожила замаскированную технику ВСУ

Удар нанесли ракетами С-8

Информация о ходе специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Юг" улучшили свои позиции в районе Константиновки и Новодмитровки. Потери ВСУ составили более 500 военнослужащих. Уничтожено 11 складов с боеприпасами, три танка и станция радиоэлетронной борьбы.

Мощную огневую поддержку нашим наземным подразделениям на Южно-Донецком направлении оказывают экипажи танков Т-80. На счету бойцов из Приморья уже сотни уничтоженных целей противника. Экипажи всегда находятся в полной боевой готовности, за сутки бывает до пяти выездов на передовую. Чтобы вести огонь прямой наводкой, приходится работать на минимальном расстоянии от позиций ВСУ.

На Купянском направлении экипажи армейской авиации уничтожили замаскированную технику и скопление живой силы противника. Удар нанесли неуправляемыми ракетами С-8. Затем пилоты совершили противоракетный манёвр и благополучно вернулись на аэродром базирования. В составе ударной группы работали вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-35 и Ми-8.

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