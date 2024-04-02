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Новые примеры мужества и героизма российских военнослужащих

08:39
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Отличились Эдуард Загиров и Руслан Закиров

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Эдуард Загиров вместе с сослуживцами попал под обстрел боевиков. Но не растерялся - открыл огонь по вражеским позициям, обеспечив беспрепятственный проход штурмовых групп и захват опорного пункта ВСУ. В ходе наступления рядовой лично уничтожил до 10 радикалов. А наши мотострелки закрепились на занятых рубежах и продолжили наступать до полного освобождения населённого пункта.

Рядовой Руслан Закиров заметил украинских диверсантов, которые собирались прорвать наши рубежи обороны. Вместе с боевыми товарищами Руслан начал отражать атаки. Уничтожил пулемётный расчёт и часть пехоты ВСУ. Несмотря на численное превосходство, боевики понесли существенные потери и отступили.

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