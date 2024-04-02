Иран призвал осудить воздушную атаку Израиля на консульство в Сирии

Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН

Иран требует от ООН осудить воздушную атаку Израиля на консульство страны в Сирии. Тегеран назвал этот удар терактом, подчеркнув - он оставляет за собой право предпринять решительные ответные действия. В свою очередь, Россия запросила открытое заседание Совбеза по этому вопросу - его назначили на вечер вторника.

В результате удара в Дамаске накануне вечером полностью разрушено дипломатическое здание, погибли два генерала из Корпуса стражей исламской революции и пять офицеров.

С осуждением нападения уже выступили Катар, Оман, Пакистан и Арабские Эмираты. В столице Ирана прошёл многолюдный митинг – протестующие жгли флаги западных союзников и призывали к мести. Некоторые держали в руках символические тела погибших младенцев Газы. Тель-Авив на этом фоне велел усилить безопасность в своих посольствах.

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