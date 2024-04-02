Украинские радикалы наводнили Харьков и ближайшие населенные пункты

Создается буферная зона, свободная от пророссийски настроенных граждан

Нашествие боевиков запрещенного в России террористического формирования "Азов" отмечают жители Харькова. По данным представителя подполья Сергея Лебедева, особенно много "азовцев" в центре города вечерами, огни передвигаются небольшими группами по два-три человека, передает ТАСС.

В свою очередь, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает о прибытии вооруженных отрядов украинских националистов в Харьковскую область. В некоторых населенных пунктах они расквартировываются в домах и квартирах мирных граждан, оборудуют пункты постоянной дислокации.

По данным Марочко, которые приводит РИА Новости, радикалы заняли Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм. Эксперт считает, что таким образом киевский режим пытается создать вокруг Харькова буферную зону безопасности от пророссийски настроенных граждан.

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