Вечеринка в конце 2023 года вызвала резкую реакцию общества

"Голая" вечеринка, которая прошла в конце 2023 года в московском клубе Mutabor с участием ряда звезд шоу-бизнеса, является одним из примеров ментальной агрессии против России. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказал советник российского министра обороны Андрей Ильницкий.

В статье для журнала "Арсенал Отечества", которую цитирует РИА Новости, Ильницкий отметил, что подобные инструменты агрессии разрабатывают Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. Представитель Минобороны пояснил, что Вашингтон внедряет в общество атакуемой страны — в данном случае России — идеологических платформ деградации и безответственности.

Пресловутая вечеринка, направленная "на раскол и разложение российского общества", далеко не случайность, а "элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит", подчеркнул Ильницкий.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что "главное наше оружие — это консолидация общества", однако "враги это не учитывают", хотя мы "уверенно смотрим в завтра и в сфере экономики, и в сфере безопасности".

Президент также отмечал, что есть простой способ поддержать участников СВО, которым могут воспользоваться все желающие. Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам в зону специальной военной операции, очень много значат для военных, это "часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы".

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