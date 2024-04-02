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Дипломат Гаврилов: Россия развеяла миф о превосходстве военных стандартов Запада

08:40
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Российские военные успешно продолжают спецоперацию

Россия в ходе специальной военной операции на Украине развенчала миф о превосходстве западных военных стандартов. Об этом рассказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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По словам дипломата, отныне для всего мира стало очевидно, что "использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя".

Гаврилов подчеркнул, что "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет". Более того — в ряде ситуаций даже советская военная техника превосходит современные образцы, изготовленные на Западе, цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Вооруженные силы Украины воюют по стандартам НАТО. Так политик прокомментировала призыв американских партнеров прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС планирует сделать ВСУ и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, поскольку "в скором будущем Украина окажется среди нас".

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