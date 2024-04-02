В ДНР заявили о потери важности Часова Яра для ВСУ

ВС России остался один километр до города

Город в ДНР Часов Яр теряет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегическое значение.

Часов Яр играл роль важного логистического хаба, но сейчас российские войска заняли практически все дороги на подходе к городу, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций", - передает его слова РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин завил, что российские военные успешно продвигаются в районе Часова Яра, наша армия уже находятся в километре от города. Взятие населенного пункта позволит приступить к восстановительным работам в Артемовске.

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