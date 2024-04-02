ФСБ пресекла канал ввоза в Россию c Украины взрывчатки в иконах

Машину остановили на границе с Латвией

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с Федеральной таможенной службой (ФТС) перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины транзитом через страны Евросоюза.

В ходе досмотра автомобиля на пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область) на границе с Латвией в православных иконах и церковной утвари была обнаружена взрывчатка, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Груз следовал по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.

Всего было изъято 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Возбуждено уголовное дело "Незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору". В России задержан один человек, иностранные участники преступления будут объявлены в розыск.

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