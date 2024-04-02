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Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане

08:38
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Серьезных разрушений нет

Украинские дроны атаковали предприятия в Татарстане. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики, есть пострадавшие.

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Беспилотные летательные аппараты атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По данным пресс-службы, технологический процесс не нарушен. В результате взрывов пострадали несколько человек.

В Telegram-канале ОЭЗ "Алабуга", в свою очередь, уточнили, что один из ударов был нанесен в 5:45 утра по общежитию. Беспилотник попал в жилые помещения на территории предприятия, производство не пострадало. Целью остальных дронов, по предварительным данным, были линии по производству дронов-камикадзе "Герань".

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