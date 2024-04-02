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Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

09:04
  • вторник
  • 02 апреля 2024

По завершении работ получится единый прогулочный маршрут от Балчуга до Воробьёвых гор

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в столице благоустраивают центральные набережные Москвы-реки. В настоящее время приступают к Кадашёвской.

И, как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, по завершении работ получится единый двадцатикилометровый прогулочный маршрут от Балчуга до Воробьёвых гор.

Для комфорта пешеходов планируют расширить узкие тротуары. На проезжей части уложат новый асфальт. Установят десятки скамеек, фонарей и велопарковок. Высадят более сотни деревьев и кустарников.

Помимо благоустройства Кадашёвской набережной, приведут в порядок и два прилегающих переулка - Пыжёвский и Старомонетный. И до конца года завершат строительство пешеходного моста через Водоотводной канал. Единый удобный туристический маршрут соединит Крымскую и Якиманскую набережные с островом Балчуг.

Ранее сообщалось, что более 3,5 километра дорог построят и обновят на западе Москвы. Благодаря этому улучшится транспортная доступность сразу двух районов столицы - Дорогомилово и Филевский парк.

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