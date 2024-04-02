Синоптики предсказали новый суточный рекорд тепла в Москве

Минувшая ночь стала самой теплой за 75 лет

Рекордно теплой для 2 апреля стала минувшая ночь в Москве. Впервые за последние 75 лет воздух в столице прогрелся до 9,3 градуса.

Синоптики ожидают от апреля новых рекордов. Днем 2 апреля столбики термометров могут подняться до 24 градусов тепла, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Метеоролог поясняет, что погоду в столице во вторник будет формировать северо-западная периферия антициклона. В Москве – облачная погода с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 22 - плюс 24 градуса. Ожидается обновление суточного рекорда максимальной температуры. Пока держится рекорд, установленный в 1951 году, он составляет для 2 апреля 17,4 градуса.

Атмосферное давление будет падать, барометры в Москве покажут 734 миллиметра ртутного столба - это ниже нормы. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, передает РИА Новости.

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