Запад продолжает гибридную войну против России

Североатлантический альянс (НАТО) не брезгует использовать в своих интересах террористические организации. Такое заявление сделал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

В интервью aif.ru он отметил, что Североатлантический союз используется Вашингтоном в качестве инструмента для проведения гибридных войн. При этом члены военно-политического блока послушно выполняют установки на применение экономических санкций и замораживание финансовых средств.

Кроме того, их используют для психологических операций и кибератак, подрывных акций и дезорганизации системы государственного управления стран, несогласных с политикой англосаксов, подчеркнул Патрушев.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что принято решение о проведении процессуальной проверки по поводу террористической деятельности против России со стороны США, Украины и других западных стран. Проверка организована по соответствующему запросу группы российских парламентариев.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что риторика "западных болванов" поражает своей противоречивостью. Они "без стеснения ведут гибридную войну против нас", однако "тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям".

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