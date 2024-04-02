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ФСБ предотвратила контрабанду взрывчатых веществ в Россию

11:39
  • вторник
  • 02 апреля 2024

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Новая попытка диверсии и откровенное святотатство со стороны Киева. Федеральная служба безопасности и сотрудники ФТС не допустили ввоза в Россию огромной партии взрывчатки. Террористы спрятали бомбы в иконах. Везли смертельный груз с Украины через Европу. В шести странах автомобиль с гексогеном и взрывателями не вызвал подозрений.

Международный автомобильный пункт пропуска "Убылинка" на латвийско-российской границе. Этот микроавтобус с большим прицепом привлек внимание сотрудников таможни практически сразу. Водитель нервничал. Тщательный досмотр подтвердил - подозрения были не напрасны.

В 18 большим коробках - сотни икон. И практически все - с двойным дном. Внутри - взрывчатка. "Пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности - гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - сообщил Дмитрий Белоцерковский, начальник отдела экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области.

Всего 70 килограммов гексогена и все необходимое для изготовления самодельный взрывных устройств - 91 электродетонатор, радиоплаты со слотом для сим-карт, элементы питания. А эти иконы уже, по сути, готовые бомбы - их 27. В нанесенный на внутреннюю поверхность гексоген осталось только вставить детонатор. Другая церковная утварь тоже с вложением - внутри выстрелы к гранатомету РПГ-7, судя по маркировке - европейского производства.

Выехав с Украины, машина со смертоносным грузом пересекла Румынию и это было только начало. Задержанный подробно рассказывает, как преодолевал путь в 2000 километров.

Словакия, Польша, Литва, Латвия - и нигде дорожная полиция не остановила машину хотя бы для проверки документов. Словно везде для нее был готов зеленый коридор. К совершению диверсий на территории России организаторы готовились основательно. Тщательно, как они думали, проложили маршрут. Но именно это в том числе вызвало подозрения - почему груз, полученный на Украине, автомобиль с европейскими номерами везет таким длинным путем.

Возбуждено уголовное дело статье "Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору". В ФСБ сообщили, что организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к ответственности. В свою очередь в Московской патриархии заявили, что случившееся полностью вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине и является особенно циничным актом в преддверии Пасхи, когда принято дарить иконы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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Изъятые иконы со взрывчаткой
Изъятые иконы со взрывчаткой
Изъятые иконы со взрывчаткой
Изъятые иконы со взрывчаткой
Изъятые иконы со взрывчаткой
Изъятые иконы со взрывчаткой
Изъятые иконы со взрывчаткой
Изъятые иконы со взрывчаткой
Сецоперация ФСБ
Сецоперация ФСБ
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