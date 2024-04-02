ФСБ предотвратила контрабанду взрывчатых веществ в Россию

Появились подробности

Новая попытка диверсии и откровенное святотатство со стороны Киева. Федеральная служба безопасности и сотрудники ФТС не допустили ввоза в Россию огромной партии взрывчатки. Террористы спрятали бомбы в иконах. Везли смертельный груз с Украины через Европу. В шести странах автомобиль с гексогеном и взрывателями не вызвал подозрений.

Международный автомобильный пункт пропуска "Убылинка" на латвийско-российской границе. Этот микроавтобус с большим прицепом привлек внимание сотрудников таможни практически сразу. Водитель нервничал. Тщательный досмотр подтвердил - подозрения были не напрасны.

В 18 большим коробках - сотни икон. И практически все - с двойным дном. Внутри - взрывчатка. "Пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности - гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - сообщил Дмитрий Белоцерковский, начальник отдела экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области.

Всего 70 килограммов гексогена и все необходимое для изготовления самодельный взрывных устройств - 91 электродетонатор, радиоплаты со слотом для сим-карт, элементы питания. А эти иконы уже, по сути, готовые бомбы - их 27. В нанесенный на внутреннюю поверхность гексоген осталось только вставить детонатор. Другая церковная утварь тоже с вложением - внутри выстрелы к гранатомету РПГ-7, судя по маркировке - европейского производства.

Выехав с Украины, машина со смертоносным грузом пересекла Румынию и это было только начало. Задержанный подробно рассказывает, как преодолевал путь в 2000 километров.

Словакия, Польша, Литва, Латвия - и нигде дорожная полиция не остановила машину хотя бы для проверки документов. Словно везде для нее был готов зеленый коридор. К совершению диверсий на территории России организаторы готовились основательно. Тщательно, как они думали, проложили маршрут. Но именно это в том числе вызвало подозрения - почему груз, полученный на Украине, автомобиль с европейскими номерами везет таким длинным путем.

Возбуждено уголовное дело статье "Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору". В ФСБ сообщили, что организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к ответственности. В свою очередь в Московской патриархии заявили, что случившееся полностью вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине и является особенно циничным актом в преддверии Пасхи, когда принято дарить иконы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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