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Патрушев: НАТО де-факто является стороной украинского конфликта

11:50
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Альянс уже давно находится в состоянии прямого противостояния с Россией

В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы её части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, заточенной на обслуживание интересов Североатлантического альянса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил, что Вашингтон задействует военные возможности блока в качестве инструмента для проведения гибридных войн, в первую очередь против России. При этом НАТО не гнушается использовать террористов в своих интересах.
Патрушев: НАТО не гнушается использовать террористов в своих интересах

НАТО уже давно находится в состоянии прямого противостояния с Россией. Дело касается не только украинского вопроса, хотя он, безусловно, в повестке организации отмечен высоко. Только за прошлый год альянс провёл свыше 1130 учений - в том числе в непосредственной близости от наших границ. Вашингтон явно намерен играть по-крупному и готов идти ради победы ва-банк. Накануне юбилея военного блока - в четверг альянс отметит 75 лет со дня основания - большое интервью на эту тему изданию "Аргументы и факты" дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев:

"Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий. В его рамках принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей, а натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наёмников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях".

Главная и многолетняя цель альянса одна - ослабление России на всех уровнях. Отсюда и планомерное развитие, и подпитка в западном обществе русофобии. Остальные члены альянса слишком связаны с Вашингтоном экономически, чтобы как-то ему противостоять. Страны Европы даже во вред себе готовы плясать под дудку заокеанских партнёров.

Журналисты британского издания Daily Mail, пообщавшись с экспертами, пришли к неутешительному выводу: российская экономика, несмотря на беспрецедентные западные санкции, чувствует себя намного лучше, чем те, кто эти самые рестрикции накладывал.

От стран Европы продолжают требовать невозможного - помощь Украине должна быть превыше всего. И вот уже в Греции заявили: в ближайшее время там готовятся отправить в Киев большое количество боеприпасов, которые изначально Афины хотели использовать для своих военных учений. Осталось добиться разрешения от правительства. Хорошую мину при плохой игре пытаются сохранять и в администрации Байдена. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Вашингтон больше не может поставлять Украине системы ПВО - так как их просто нет.

"Украина больше не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя. И я хочу сказать, что нам нужно провести пакет дополнительной помощи Украине", - говорит Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Второй постоянный спикер Белого дома - Джон Кирби - предпочёл и вовсе не выходить к трибуне. За него пришлось отдуваться вымышленным персонажам.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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