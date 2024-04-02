Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России направил телеграмму

Знаковая дата в истории Союзного государства. Сегодня - День единения народов России и Белоруссии. По этому случаю президенты двух стран обменялись поздравлениями.

Владимир Путин направил телеграмму, в которой пожелал братскому народу счастья и процветания. При этом отметил, что несмотря на непростую обстановку в мире, удалось многое сделать для развития многопланового сотрудничества Москвы и Минска. В частности, хорошую отдачу дает координация усилий в сфере внешней политики, обороны и безопасности.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного партнерства, главная цель которого - рост благосостояния граждан.

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