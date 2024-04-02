В Крым пришла аномальная жара

Столбики термометра поднимались до 30

Генеральная репетиция лета - в Крыму. Аномальная жара и температура воздуха на 13 градусов выше нормы. Жители и гости полуострова, не теряя времени, отправились на пляж. А кто-то даже открыл купальный сезон. Природа тоже ожила и заиграла буйством красок. Однако долго ли продлится жара?

Солнце в бокале и на лепестках магнолии. Нежно-фиолетовые цветки и их дурманящий аромат никого не оставят равнодушным! Тем более, когда в Крыму открылось настоящее окно в лето.

На полуостров пришла аномальная жара. В степном Крыму столбики термометра поднимались до 30. Накануне в Симферополе был установлен абсолютный максимум - 27,1 градуса. Последний раз так жарко было в 1941 году.

За теплым потоком только море не успевает. Вода еще до конца не прогрелась. Пока одни ждут улов, другие не теряют времени и принимают солнечные ванны. Туристы активно едут на море. Число бронирований отдыха на майский и летний периоды выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Оно и понятно, Крым – самый быстрый способ согреться после долгой зимы.

Словно предчувствуя это потепление, раньше срока распустились тюльпаны. Сейчас эти цветы единственные, кому жара противопоказана. "С тюльпанами мы даже не против похолодания, потому что при такой температуре парад закончится очень быстро. Тюльпаны очень быстро расцветут и также быстро отцветут", - рассказала Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС.

Впрочем, этот пестрый ковер еще порадует любителей весеннего отдыха на черноморском побережье. Погода вот-вот преподнесет очередной сюрприз.

Неожиданное лето, по словам синоптиков, закончится в среду. На смену теплому атмосферному фронту идет холодный. Ожидаются дожди с грозами и понижение температуры. На полуостров вернется весна.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"