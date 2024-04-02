ФСБ показала, что было спрятано в изъятых иконах

Груз везли в Москву

В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, груз следовал в Москву.

Гексоген в 1,5 раза мощнее тротила. Общей мощности изъятого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного дома, следует из видеозаписи, распространенной ФСБ.

Всего было изъято 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Ранее ФСБ и ФТС пресекли канал ввоза в Россию c Украины взрывчатки в православных иконах и церковной утвари. Груз следовал по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.

Возбуждено уголовное дело, задержан один человек.

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