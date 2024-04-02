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Число пострадавших при атаке дронов в Татарстане выросло до семи

09:41
  • вторник
  • 02 апреля 2024

В результате удара, нанесенного украинскими беспилотниками по особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане, ранены семь человек. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе.

В пресс-службе главы республики уточняли, что троим раненым потребовалась госпитализация. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В 05:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками, оснащенными оборудованием стран НАТО, рассказали в администрации ОЭЗ. Там рассказали, что "именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию" — против тех, кто атакует торговые центры и бьет по жилым кварталам, сообщается в Telegram-канале ОЭЗ "Алабуга".

В администрации ОЭЗ "Алабуга" также подчеркнули, что запугать "потомков людей, которые в 1815 г. брали Париж, а 1945 г. брали Берлин", не получится.

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