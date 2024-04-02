ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Индии назвали оружие ВС России, которое сыграет решающую роль в СВО

09:59
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Речь идет о беспилотнике "Джокер"

Новая модифицированная версия российского беспилотника "Джокер-10" сыграет решающую роль в конфликте России с Украиной. Такое мнение прозвучало в эфире индийского телеканала WION.

Европейцы требуют прекратить поставки оружия на Украину
Россия наращивает использование гиперзвукового оружия

В материале телеканала напомнили, что БПЛА "Джокер" уже успешно используются российскими войсками в зоне спецоперации. Его новая модификация позволяет выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА украинских сил в воздухе.

Использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем купить велосипед, утверждает телеведущая WION.

Ранее генеральный директор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин рассказал, что разработанные центром "Джокеры" в ходе спецоперации заставили сдаться в плен целую роту ВСУ и "размотали" сразу вторую линию украинской обороны".

Один из авторов Forbes Дэвид Экс писал, что ВС России получили "чудо-оружие", перед которым у ВСУ нет защиты. Киев молит Запад о поставках F-16 и ракет для ЗРК Patriot, чтобы получить возможность хоть как-то противодействовать планирующим бомбам КАБ, утверждает журналист.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.