Речь идет о беспилотнике "Джокер"

Новая модифицированная версия российского беспилотника "Джокер-10" сыграет решающую роль в конфликте России с Украиной. Такое мнение прозвучало в эфире индийского телеканала WION.

В материале телеканала напомнили, что БПЛА "Джокер" уже успешно используются российскими войсками в зоне спецоперации. Его новая модификация позволяет выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА украинских сил в воздухе.

Использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем купить велосипед, утверждает телеведущая WION.

Ранее генеральный директор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин рассказал, что разработанные центром "Джокеры" в ходе спецоперации заставили сдаться в плен целую роту ВСУ и "размотали" сразу вторую линию украинской обороны".

Один из авторов Forbes Дэвид Экс писал, что ВС России получили "чудо-оружие", перед которым у ВСУ нет защиты. Киев молит Запад о поставках F-16 и ракет для ЗРК Patriot, чтобы получить возможность хоть как-то противодействовать планирующим бомбам КАБ, утверждает журналист.

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