Британские беспилотники отказались работать в плохую погоду

Один дрон обходится в 6 миллионов долларов

Плохая погода мешает британским беспилотным летательным аппаратам Watchkeeper выполнять задания. Как сообщила газета The Times со ссылкой на чиновника в правительстве, восемь из 54 дорогостоящих дронов уже списаны или разбились.

Такую ситуацию объясняют тем, что Watchkeeper с трудом может работать в плохих погодных условиях. Ни один из беспилотников не участвует ни в каких операциях, пишет издание.

Созданный на основе израильского дрона Hermes 450 британский беспилотник отличается от оригинала примерно по двум тысячам параметров. Один дрон обходится британским налогоплательщикам примерно в шесть миллионов долларов. Ранее британская пресса сообщала, что парк из 54 беспилотников Watchkeeper обошлись британским налогоплательщикам в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

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