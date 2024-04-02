ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британские беспилотники отказались работать в плохую погоду

09:51
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Один дрон обходится в 6 миллионов долларов

Плохая погода мешает британским беспилотным летательным аппаратам Watchkeeper выполнять задания. Как сообщила газета The Times со ссылкой на чиновника в правительстве, восемь из 54 дорогостоящих дронов уже списаны или разбились.

Самолет главы британского Минобороны попал в зону действия российской РЭБ
ФСБ вскрыла деятельность британских шпионов в Херсонской области

Такую ситуацию объясняют тем, что Watchkeeper с трудом может работать в плохих погодных условиях. Ни один из беспилотников не участвует ни в каких операциях, пишет издание.

Созданный на основе израильского дрона Hermes 450 британский беспилотник отличается от оригинала примерно по двум тысячам параметров. Один дрон обходится британским налогоплательщикам примерно в шесть миллионов долларов. Ранее британская пресса сообщала, что парк из 54 беспилотников Watchkeeper обошлись британским налогоплательщикам в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Британский беспилотники Watchkeeper
Британский беспилотники Watchkeeper
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.