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Захарова объяснила, зачем Украина вспомнила о Буче

10:25
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Киев пытается отвлечь внимание от нынешней ситуации на фронте

В среду, 3 апреля, исполнится два года с момента, когда режим Зеленского и его западные кураторы устроили в городе Буча Киевской области кровавую инсценировку якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими. Об этом напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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В своем Telegram-канале спикер МИД отметила топорность постановки, организаторам которой явно есть что скрывать, и скорость, с которой западные политики и СМИ бросились распространять этот фейк без каких-либо доказательств.

Срежиссированный характер провокации был изначально очевиден, Москва неоднократно приводила подробные опровержения, напомнила Захарова. Россия требует от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться тщательного расследования, резюмировала она.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик выразил сомнения в правдивости украинской версии событий в Буче, якобы свидетельствующих о "преступлениях" российских военнослужащих. Сеул отказался безусловно принять на веру заявления Киева на эту тему.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что киевский режим попытается сделать "вторую Бучу" из крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными. При этом западная пресса будет писать то, что ей прикажут, отмечал парламентарий.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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