Южная Корея ввела новые санкции против России из-за КНДР

Сеул обвиняет россиян в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна

Власти Южной Кореи ввели санкции в отношении двух российских организаций и двух граждан России, заподозренных в связях с ядерной и ракетной программами КНДР. Об этом во вторник. 2 апреля, рассказали в южнокорейском Министерстве иностранных дел.

Рестрикции вводятся в отношении руководителя ООО "Интеллект" Сергея Козлова и главы ООО "Содействие" Александра Панфилова. В черный список Сеула попали также два российских судна, которые, по версии Южной Кореи, перевозят боеприпасы между КНДР и Россией, сообщает Yonhap.

Ранее Россия воспользовалась правом вето в отношении американского проекта резолюции о продлении мандата экспертов санкционного комитета ООН по КНДР. Остальные члены Совбеза выступали за принятие этого документа.

Между тем Москва и Пхеньян продолжают развивать сотрудничество в различных областях. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел переговоры с министром государственной безопасности Северной Кореи. Впервые стало известно о визите руководителя российской внешней разведки в КНДР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"