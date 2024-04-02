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Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

10:43
  • вторник
  • 02 апреля 2024

В итоговый список пошли 759 городов страны

Москва признана самым благоприятным для проживания городом по результатам расчета индекса качества городской среды за прошлый год. Среди городов-миллионников комфортными признаны Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар.

Индекс рассчитывался для 1117 городов, в итоговый список пошли 759 городов страны. Среди городов с населением от 100 тысяч до одного миллиона комфортными для проживания названы Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск.

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