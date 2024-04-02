Ударная группа ВКС уничтожила украинских диверсантов под Купянском

Машины сопровождали специалисты группы огневой поддержки

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена на купянском направлении. Диверсантов ликвидировала ударная группа ВКС, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в составе группы - разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Их сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Вертолеты летели на предельно малой высоте, прикрываясь складками местности. Корректировал действия экипажей авиационный наводчик. Боевые машины выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 с кабрирования, затем противоракетный маневр. Группа без потерь вернулась на аэродром вылета, задание выполнено.

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