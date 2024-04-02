Опубликован спутниковый снимок рухнувшего в Балтиморе моста

Момент запечатлел "Канопус-В"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала сделанный со спутника снимок моста, рухнувшего в американском Балтиморе.

Снимок был сделан с помощью спутника "Канопус-В", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Рано утром 26 марта контейнеровоз Dali врезался в опору автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в американском штате Мэрилэнд. В результате обрушения сооружения длиной свыше 2,5 километра остановилось движение судов в порт Балтимор. По последним данным, погибли шесть человек, семь человек получили тяжелые ранения.

1 апреля для движения судов, работающих на месте обрушения, открыли временный канал. Навигация для всех остальных невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Ожидается, что президент США Джо Байден посетит место ЧП 5 апреля.

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