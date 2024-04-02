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Анкара опровергла назначение даты визита Путина

11:04
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Поездку готовят с конца 2023 года

Сроки визита президента Россию Владимира Путина в Турцию пока не определены. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказали в канцелярии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В Анкаре прокомментировали публикации турецких средств массовой информации о том, что Путина ожидают в Турции до конца апреля.

Однако источник в канцелярии Эрдогана отметил, что в настоящее время все еще нет конкретных данных по срокам визита, сообщает РИА Новости.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркивал, что визит президента России Владимира Путина в Турцию, запланированный еще в конце 2023 года, будет важен для Анкары с точки зрения обсуждения актуальных двусторонних и международных тем.

Между тем источники уверяют, что первой зарубежной поездкой Путина после переизбрания президентом России станет визит не в Турцию, а в Китай — туда политик, предположительно, может отправиться в мае. Ни Кремль, ни официальный Пекин не подтверждали эти сведения.

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