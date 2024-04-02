ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о сохранении риска снегопада

11:18
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Снег еще может пойти, несмотря на нынешнюю теплую погоду

В апреле в столице еще возможны волны холода и снегопады, хотя в первые дни этого месяца в Москве установилась аномально теплая погода. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".
Паводки, метели, песчаная буря: погода испытывает на прочность российские регионы

Метеорологи предупредили, что волны холода, а вместе с ними и осадки в виде снега в апреле еще возможны. Однако со снежным покровом Москва распрощалась как минимум до ноября.

Ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус напомнил в своем Telegram-канале, что большую часть зимы высота снежного покрова в Москве в полтора и более раза превышала климатическую норму. Тем не менее, сход снежного покрова в столице произошел на четыре дня раньше средней даты XXI века — 2 апреля вместо 6 апреля.

Между тем в департаменте транспорта Москвы подтвердили, что в столичном регионе столбик термометра не опускается до нуля градусов даже ночью — это показание к замене автомобильной резины с зимней на летнюю.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.