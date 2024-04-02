Москвичей предупредили о сохранении риска снегопада

Снег еще может пойти, несмотря на нынешнюю теплую погоду

В апреле в столице еще возможны волны холода и снегопады, хотя в первые дни этого месяца в Москве установилась аномально теплая погода. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Метеорологи предупредили, что волны холода, а вместе с ними и осадки в виде снега в апреле еще возможны. Однако со снежным покровом Москва распрощалась как минимум до ноября.

Ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус напомнил в своем Telegram-канале, что большую часть зимы высота снежного покрова в Москве в полтора и более раза превышала климатическую норму. Тем не менее, сход снежного покрова в столице произошел на четыре дня раньше средней даты XXI века — 2 апреля вместо 6 апреля.

Между тем в департаменте транспорта Москвы подтвердили, что в столичном регионе столбик термометра не опускается до нуля градусов даже ночью — это показание к замене автомобильной резины с зимней на летнюю.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"