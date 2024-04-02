США отвели остаткам Украины роль антироссийской территории

Поэтому задачи по демилитаризации актуальны

Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО хотят сохранить Украину как подконтрольную им антироссийскую территорию. Так что задачи специальной военной операции по демилитаризации Украины не теряют своей актуальности, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что США и члены НАТО хотят сохранить Украину или хотя бы ее часть. Им нужна всецело подконтрольная им антироссийская территория, полностью заточенная на обслуживание интересов Североатлантического блока.

По словам секретаря Совбеза, НАТО задействуется в качестве инструмента Вашингтона в проведении "гибридных войн". Члены альянса послушно выполняют установки на применение экономических санкций, осуществление разведывательной деятельности, психологических операций и кибератак. При этом альянс не гнушается использовать в своих интересах террористические организации, сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

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