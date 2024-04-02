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США отвели остаткам Украины роль антироссийской территории

11:21
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Поэтому задачи по демилитаризации актуальны

Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО хотят сохранить Украину как подконтрольную им антироссийскую территорию. Так что задачи специальной военной операции по демилитаризации Украины не теряют своей актуальности, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Патрушев: НАТО не гнушается использовать террористов в своих интересах
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Патрушев подчеркнул, что США и члены НАТО хотят сохранить Украину или хотя бы ее часть. Им нужна всецело подконтрольная им антироссийская территория, полностью заточенная на обслуживание интересов Североатлантического блока.

По словам секретаря Совбеза, НАТО задействуется в качестве инструмента Вашингтона в проведении "гибридных войн". Члены альянса послушно выполняют установки на применение экономических санкций, осуществление разведывательной деятельности, психологических операций и кибератак. При этом альянс не гнушается использовать в своих интересах террористические организации, сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

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