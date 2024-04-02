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Семьям погибших в ДТП под Ярославлем выплатят по 3 млн рублей

11:44
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Жертвами аварии стали 7 человек

Родственникам погибших в ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области выплатят по три миллиона рублей.
Виновником страшной аварии в Ярославской области оказался пьяный диспетчер

В РЖД выразили соболезнования семьям погибших. По последним данным, погибли семь человек.

Оказываем всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия", - заявили в холдинге.

ДТП произошло днем 1 апреля в селе Берендеево Ярославской области. Поезд "Архангельск-Москва" сбил на переезде рейсовый автобус "Переславль-Бектышево". Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причина ДТП – техническая поломка автобуса. Позже выяснилось, что диспетчер переезда был пьян и допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум и подавая разрешительные сигналы.

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Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
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