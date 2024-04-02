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Глава МОК признал, что просил Украину следить за активностью россиян в интернете

11:38
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Печь идет о публичных заявлениях российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что обращался к украинской стороне с просьбой отслеживать высказывания российских спортсменов в интернете на предмет поддержки действий правительства.
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Признание спортивного функционера прозвучало в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Бах заявил, что "если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх". Это, по словам главы МОК, и стало причиной просьбы к Украине "предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников".

Появление подобной информации стало бы основанием для отстранения конкретных атлетов, позволявших себе публичную поддержку российских властей, от участия в Олимпиаде в Париже, цитирует заявление Баха РИА Новости.

Российские власти ранее призывали МОК вспомнить слова основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена о том, что спорт — это мир, и указывали на недопустимость политизации спорта.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает решение Международного олимпийского комитета о запрете участия российских и белорусских спортсменов в олимпийском параде на ОИ-224 в Париже и о незачете их медалей, тем более что "это абсолютно не красит МОК".

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