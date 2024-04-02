Киев посетовал на нежелание Бразилии обсуждать конфликт на Украине

Украинские власти недовольны нейтральной позицией Бразилии

Украина в Латинской Америке оказалась "абсолютно сама (по себе)", а страны Запада ничем не помогают Киеву переубедить Бразилию изменить свою политику. Такое заявление сделал во вторник, 2 апреля, украинский посол в латиноамериканском государстве Андрей Мельник.

Как заявил дипломат, "впечатление у меня иногда складывается, что люди здесь живут на другой планете", поскольку о боевых действиях на Украине "здесь никто говорить не хочет".

По мнению Мельника, это связано с тем, что тема российской спецоперации на Украине "неудобная, потому что нечего ответить", а представителям бразильских властей "неловко" из-за занимаемой правительством страны позиции по конфликту вокруг Украины, сообщает ТАСС.

В сентябре 2023 года президент Бразилии Лула да Силва заявлял, что большая часть цивилизованных стран мира уже устала от непрекращающихся боевых действий на территории Украины — они утомляют человечество. При этом политик отказался выступать в поддержку или в осуждение одной из сторон конфликта.

В марте 2024 года президент Бразилии рассказал о хороших отношениях с российским руководством. Да Силва отметил положительное отношение к президенту России Владимиру Путину, а также к зампреду российского Совета безопасности Дмитрию Медведеву.

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