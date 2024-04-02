Минобороны накануне сообщало об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО

Западные танки Abrams и Leopard на Украине уничтожать легко. Машины вязнут в грязи из-за тяжелой брони и теряют подвижность, пишет Asia Times.

Вдобавок к и без того немалому весу украинцы крепят на поставленную им западную бронетехнику динамическую защиту. Это делает многотонные танки еще тяжелее и негативно влияет на их подвижность на поле боя.

Минобороны 1 апреля сообщило, что российские войска на Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams производства США. Также противник потерял до 295-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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