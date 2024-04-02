ВСУ привлекли искусственный интеллект к атакам БПЛА на Россию

Об этом рассказали американские СМИ

Ряд атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России осуществлялись беспилотниками с использованием базового искусственного интеллекта. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказали информированные источники.

По словам собеседников CNN, точность атак БПЛА в условиях глушения средствами радиоэлектронной борьбы обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта.

Каждый беспилотный летательный аппарат, который ВСУ применяют для ударов по российской территории имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности, рассказали источники телеканала. При этом не уточняется, кто поставляет эти технологии киевскому режиму.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина ищет "асимметричные решения", чтобы получить преимущество на поле боя, а потому развитие беспилотных летательных систем является приоритетной задачей. Как подчеркнул военный, "беспилотные системы имеют важное значение".

Тем временем в Индии заявили, что новая модифицированная версия российского беспилотника "Джокер-10" сыграет решающую роль в конфликте России с Украиной. Этот БПЛА позволяет выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА украинских сил в воздухе.

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