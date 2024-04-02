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Лукашенко объяснил, почему запретил чиновникам жаловаться на санкции

12:41
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Нужно продолжать работать на благо народа, подчеркнул политик

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал во вторник, 2 апреля, что в свое время запретил правительству и госслужащим жаловаться на санкции, которые вводит в отношении Белоруссии Запад.

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Политик пояснил, что "исходил из простой логики". Она заключается в том, что "если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется".

Однако жителям Белоруссии неважно, есть рестрикции или нет — люди хотят жить и работать, поэтому "мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью", цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации экономического сотрудничества Москвы и Минска. Он подчеркивал, что бессмысленно надеяться на отмену внешних ограничений — "нам надо ориентироваться на свои силы и на себя".

Более того, президент Белоруссии призывал не пенять на санкции, а максимально использовать открывшиеся в связи с этим возможности. Лукашенко заявил, что особенно это касается аграриев и поставок сельскохозяйственной продукции — "везите, продавайте", поскольку "никто же сейчас не мешает".

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