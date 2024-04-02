ФАС устроила проверку цен на яйца в преддверии Пасхи

Она коснется всех крупнейших торговых сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца.

Проверки пройдут, в частности, в "Перекрестке", "Магните", "Дикси", "Пятерочке", "Ленте", "О"Кее", "Метро", "Ашане" и других торговых сетях.

Также антимонопольная служба обратит внимание на ценообразование куриных яиц при их закупках и в рамках долгосрочных договоров.

Эпопея с ценами на куриные яйца началась в России в конце 2023 года. Тогда их стоимость выросла на 61,35%, в ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину.

В этом году Православная Пасха пройдет 5 мая.

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