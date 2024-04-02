ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФАС устроила проверку цен на яйца в преддверии Пасхи

12:30
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Она коснется всех крупнейших торговых сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца.

Проверки пройдут, в частности, в "Перекрестке", "Магните", "Дикси", "Пятерочке", "Ленте", "О"Кее", "Метро", "Ашане" и других торговых сетях.

Также антимонопольная служба обратит внимание на ценообразование куриных яиц при их закупках и в рамках долгосрочных договоров.

Эпопея с ценами на куриные яйца началась в России в конце 2023 года. Тогда их стоимость выросла на 61,35%, в ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину.

В этом году Православная Пасха пройдет 5 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пасхальные яйца
Пасхальные яйца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.