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Клещи вышли на охоту в парках Москвы

12:25
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Пора принимать меры предосторожности

Первые клещи появились в московских парках. Речи о массовом распространении членистоногих пока не идет, однако меры предосторожности соблюдать уже надо, предупредил представитель столичного департамента охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

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Специалист напомнил, что клещи могут переносить опасные заболевания, которые стремительно развиваются. А лучшая профилактика укусов - правильно подобранная одежда и использование репеллентов.

Эксперт рекомендует надевать облегающие закрытые вещи из плотных тканей — например, кофту и длинные брюки. Также обязателен головной убор, желательно, чтобы и шея была закрыта. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде — на ней легче заметить клеща, приводит рекомендации специалиста РИА Новости.

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