Клещи вышли на охоту в парках Москвы

Пора принимать меры предосторожности

Первые клещи появились в московских парках. Речи о массовом распространении членистоногих пока не идет, однако меры предосторожности соблюдать уже надо, предупредил представитель столичного департамента охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Специалист напомнил, что клещи могут переносить опасные заболевания, которые стремительно развиваются. А лучшая профилактика укусов - правильно подобранная одежда и использование репеллентов.

Эксперт рекомендует надевать облегающие закрытые вещи из плотных тканей — например, кофту и длинные брюки. Также обязателен головной убор, желательно, чтобы и шея была закрыта. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде — на ней легче заметить клеща, приводит рекомендации специалиста РИА Новости.

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