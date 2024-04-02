Мишустин обсудил с Володиным предстоящий отчет правительства

Обсуждались задачи, которые поставил в своем послании президент

В преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме, который состоится уже завтра, Михаил Мишустин провел встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Как заявил глава кабинета министров, в рамках подготовки к докладу он встретился с представителями всех думских фракций. Обсуждали задачи, которые поставил в своем послании президент. Говорили также о национальных целях развития, в частности, о том, что нужно сделать для достижения промышленного, финансового, технологического суверенитета. По словам Мишустина, все дискуссии были конструктивными.

Мишустин: В прошлом году правительство направило в Думу 300 законопроектов. 200 из них уже стали федеральными законами. Это активнейший процесс. И между парламентариями и членами правительства сложились эффективные, конструктивные отношения. Работают совместно много. Мы постоянно чувствуем и парламентский контроль, что абсолютно нормально и правильно.

Володин: Самое главное, что сейчас и депутаты, и правительство несут ответственность за конечный результат принимаемых решений. А это значит качество их будет намного лучше.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"