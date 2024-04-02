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В Москве обсуждают развитие агропромышленного комплекса

14:47
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Участников ждут лекции и семинары

Инновации и крупнейшие достижения в науке обсуждают участники образовательного форума "Развитие АПК. Вызовы времени". Площадка сегодня начала работу в столице.

Форум проходит в рамках Всероссийской олимпиады "Я – профессионал". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Мероприятие объединило экспертов, увлечённых сельским хозяйством и студентов вузов. Всех, кто прошёл конкурсный отбор, ждут экскурсии, лекции, семинары, а также обсуждение инновационных разработок с ведущими специалистами отрасли.

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Теплица
Теплица
Студенческая олимпиада "Я - профессионал"
Студенческая олимпиада "Я - профессионал"
Студенческая олимпиада "Я - профессионал"
Студенческая олимпиада "Я - профессионал"
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